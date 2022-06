Législatives 2022 : la nouvelle Assemblée nationale, avatar de la IV République ?

« parlant de fin du monde quand nous, on parle de fin du mois »

Une longue séquence de campagne électorale se referme enfin. Le premier acte fut la campagne présidentielle réduite comme peau de chagrin dû au contexte de pandémie, de la guerre en Ukraine et surtout du choix tactique du locataire de l’Élysée d'entrer en campagne le plus tardivement possible le conduisant à sa réélection. Idem pour la campagne des législatives où, là aussi, la campagne du chef de la majorité fut frugale car accaparée par la scène internationale aux enjeux de forte intensité, notamment la guerre au coeur de l’Europe. Toutefois, reconnaissons qu'une attention très particulière a été accordée afin d’éviter toute dissonance cognitive pouvant s’avérer fatale dans une telle campagne. La préoccuppation légitime pour défendre la place de notre pays dans le concert des nations peut créer un immense biais cognitif chez l'électeur local et bien territorialisé. Ainsi, en plus de la situation inflationniste, il est fort à parier que le sentiment des Gilets jaunes qui, en 2018, pointait le décalage des élites parisiennesest à l’origine du premier chantier prioritaire sur le pouvoir d’achat tant scandé par la majorité présidentielle Mais visiblement, le renforcement de la jambe gauche n’aura pas été suffisant, y compris avec un gouvernement que nous avions jugé plutôt audacieux. Plus que le pouvoir d'achat c'est possiblement le pouvoir social que les habitants de notre pays souhaitent retrouver.C'est la première fois sous la Ve République qu'un président au lendemain de sa réélection n’obtient pas de majorité absolue parlementaire pour faire passer ses lois. C’est donc à partir d'une majorité relative et totalement sonnée que le gouvernement borne devra faire des alliances improbables avec des groupes parlementaires qui changeront en fonction des types de lois. Un cauchemar pour les fervents défenseurs d’un pouvoir totalement vertical. Une aubaine pour les défenseurs du débat parlementaires qui, pour le coup, dans cette nouvelle configuration se trouve au cœur des enjeux décisionnels.