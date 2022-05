Un gouvernement Borne avec de l’audace

« le doute capacitaire »

« doute capacitaire »

« quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes »

Fort de cet enthousiasme, nous sommes restés interdit face au bruit et à la fureur que provoquait un débat contradictoire sur la nomination de Pap Ndiaye sans que lui-même ait eu le temps matériel de prendre la parole. Il faut refuser tous les termes de ce faux débat renvoyant à des assignations territoriales, raciales, sociologiques d’une époque révolue. Comme nous tous, Pap Ndiaye est un être construit par de nombreuses identités et mû par de multiples aspirations. Un être doté de complexité dans un monde qui lui aussi se complexifie. Maladroitement, certains, croyant bien faire, ont brandit son CV bardé de diplômes, ce qui peut donner l’impression qu’il soit une simple exception. Alors, quelle serait la règle ? En réalité, il est l’arbre cachant une immense forêt.Très bien le diplôme, mais après ? Pierre Bérégovoy, Premier ministre entre 1992 et 1993 sous François Mitterrand, n’avait qu’un CAP. Sans véritable réalisation qui contribue au progrès de la condition de nos concitoyens, les diplômes ne sont que titres de noblesse républicanisés. Dans le jargon de la « mumu attitude », nous dirions « halalisés ». Or, Pap Ndiaye a eu le courage d’importer et d’adapter une méthode pour identifier et combattre les différentes formes de racisme et de discrimination. Il est donc sorti de sa zone de confort de normalien avec rente. Il a su prendre des risques pour la défense, en réalité, de notre universalisme républicain, n’en déplaise à ses pourfendeurs.C’est exactement cette attitude que nous attendions de ceux propulsés ministres avec l’affreuse étiquette « diversité » mais bloqués parqui soit subi de l’extérieur ou pire, intériorisé. Ce vocable que nous empruntons volontiers à Jean-Claude Felix Tchicaya, chercheur en sciences sociales, incite souvent la personne souffrant de ceà fermer à double tour la porte derrière elle. L’inclusion des femmes dans les lieux de pouvoir connaît de nombreux exemples qui illustrent à volonté ce phénomène. Même si certaines ont su développer une sororité pour antidote. Mais, comme le disait naguère si bien Brice Hortefeux à propos de la diversité. Une phrase condamnée en première instance puis relaxée en seconde instance. Sur le plan cognitif, cette soi-disant phrase d’Auvergnat a fait auprès des élus dits de la diversité l’effet d’une bombe atomique à fragmentation multiple.Alors oui, son parcours d’excellence tant académique que professionnel peut lui conférer le titre de supernova dont on avait pointé notre vigilance dans une tribune publiée dans La Croix , surtout quand le 06 ne fonctionne plus. Mais sa part d’exemplarité sacrificielle dont il a déjà fait la preuve pourra peut-être entrainer dans son sillage des étoiles plus modestes, à l’instar de notre Soleil où la vie a pu émerger avec une extraordinaire pluralité. Cette analogie explique bien la dynamique d’inclusivité que nous souhaitons au sein de notre République pour continuer à faire société.