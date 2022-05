Pap Ndiaye, un anti-Blanquer à l’Education nationale qui fait hurler l'extrême droite

« La Condition Noire. Essai sur une minorité française »

Pap Ndiaye a participé, lundi 23 mai, à son tout premier conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne. Dès sa nomination surprise vendredi 20 mai comme ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, le nouveau locataire de la rue Grenelle s’est pris un torrent de boue sur les réseaux sociaux. Cet historien renommé en France et à l’étranger est un spécialiste des minorités ethniques et de l’immigration. Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure et ancien professeur à Sciences Po Paris, il alimente régulièrement la recherche sur les conditions de vie des Noirs dans les pays ayant pratiqué la colonisation ou l’esclavage. Il a notamment écrit l’ouvrage(Calmann-Lévy, 2008).Le directeur du Palais de la Porte Dorée, institution qui comprend le Musée national de l'histoire de l'immigration, succède à Jean-Michel Blanquer. Alors que ce dernier avait fait de la lutte contre leet « l'islamo-gauchisme » un combat personnel à la tête de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye a affirmé au Monde en juin 2021 qu'il partageaitdes militants dits woke , tout en indiquant qu'il n'approuvait pasde certains d'entre eux.Sur, ce mot-valise qui sous-entend une proximité entre les milieux islamistes et la gauche française, le nouveau ministre a considéré sur France Inter que le terme utilisé par Jean-Michel Blanquer ne désignaitet qu'il s’agissait d'une. Il s'agit donc bien d’une rupture politique avec la ligne de son prédécesseur.