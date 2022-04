Présidentielle 2022 : Macron, Le Pen ou abstention ? Le choix des électeurs musulmans décortiqué

La Croix

Le Pèlerin

Sans surprise, le rejet de l’extrême droite s’est exprimé plus fortement du côté des électeurs musulmans que catholiques au second tour de l’élection présidentielle. Selon les résultats d'un sondage IFOP pouret, les premiers ont massivement reporté leurs voix en faveur d’Emmanuel Macron (85 %), tandis que les seconds, qui ont été déjà très nombreux à voter pour Marine Le Pen au premier tour, ont été partagés entre les deux candidats (55 %).Néanmoins, l’abstention a été plus forte parmi les électeurs musulmans, avec une participation qui s’élève à seulement 58 % contre 71 % à l’échelle nationale dimanche 24 avril. Le taux d’abstention, qui s’élève à 28 % en France, est bien plus élevé parmi cet électorat (42 %, en hausse de 4 points par rapport à 2017). Rappelons qu'ils ont été majoritaires à avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier.