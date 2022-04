Présidentielle 2022 : quelle consigne de vote des représentants religieux pour le second tour ?

« Plus que jamais, les valeurs de Liberté, et notamment de liberté de conscience et de liberté religieuse, d’Egalité, entre tous les citoyens quels que soient leur religion ou leur origine, et de Fraternité, entre les différentes composantes de la Nation, doivent guider notre choix dans les urnes »

« l’ensemble de nos concitoyens, de toute confession et de toute conviction, à se mobiliser le 24 avril prochain pour le deuxième tour de ces élections pour faire triompher les valeurs républicaines et préserver les conditions du vivre ensemble dans notre pays ».

La Grande Mosquée de Paris a tranché : comme en 2017, c’est Emmanuel Macron qu’elle souhaite voir triompher au soir du second tour contre Marine Le Pen. Elle a donné, mercredi 13 avril, une consigne de vote en ce sens et elle n’est pas la seule des fédérations musulmanes à adopter cette position.C’est le cas du Rassemblement des musulmans de France (RMF) et de Musulmans de France (MF), qui refusent de voir l’extrême droite prendre la direction de l’Etat., indique le premier, qui incite