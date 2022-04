Présidentielle 2022 : le silence de l'Eglise catholique tranche avec l'engagement des protestants

« à protéger notre démocratie, fondée sur la Déclaration universelle des droits de l’Homme, et à faire barrage aux propositions du Rassemblement national, fondées sur la mise en cause des libertés fondamentales (pensée, presse, manifestation, enseignement…), l’exclusion et en rupture totale avec les principes de base de la République »

« un triste constat »

« La population française n’a jamais été aussi ouvertement divisée. Entre peur de l’avenir et sentiment d’abandon, une catastrophe est en train de se nouer (…) autour de la tentation du discours nationaliste et xénophobe de l’extrême droite. Le désir de sanction contre le gouvernement sortant, et sa traduction par l’abstention, pourrait faire basculer la République dans une aventure néfaste et chaotique. »

« Nous croyons que le Christ nous invite à construire la fraternité au-delà des colères, à nous engager auprès des plus défavorisés, à partager plus équitablement les richesses et les ressources, à respecter les différents choix de vie, à accueillir les étrangers, à protéger la Création »

« Seule la parole échangée, le débat dans l’écoute respectueuse de chacune et chacun, peuvent contribuer à bâtir une société avec la justice et la paix comme fondement. »

Tandis que l’Eglise catholique a choisi de ne donner aucune consigne de vote pour le second tour, il en va autrement du côté des protestants, majoritaires à avoir voté pour Emmanuel Macron au premier tour selon les sondages de sortie d'urnes.Le Conseil national de l’Église protestante unie de France a appelé, mercredi 20 avril,. L’organisation, présidée par la pasteure Emmanuelle Seyboldt, ne nomme pas le président sortant dans son communiqué mais le choix est clair.Un choix qu’elle fait précéder par, signifie l’Eglise protestante unie de France.