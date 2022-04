« gilets jaunes »

« Carrément anti Le Pen »

« antifa »

« Je ne sais pas ce que je vais faire dimanche 24 avril

J’hésite. Le Pen est dangereuse mais voter Macron, ça fait mal. »

A Paris, deux manifestations partaient de la place de la Nation samedi 16 avril. Organisée par la Marche des solidarités et soutenue par une cinquantaine d’associations, syndicats et partis politiques, la première appelait à combattre l’extrême droite et Marine Le Pen. Elle a rassemblé entre 9 200 (source policière) et 40 000 personnes (organisateurs) qui ont arpenté les boulevards pour rejoindre la place de la République.La seconde, séparée de la première par une bonne vingtaine de véhicules de police et des dizaines de CRS armés et casqués, a suivi le même itinéraire à quelques centaines de mètres d’intervalle. Ce cortège a rassemblé une centaine de personnes qui se présentaient comme des. Cherchant à compenser leur petit nombre par des slogans agressifs, elles hurlaient des dénonciations sur la répression envers les non-vaccinés contre la Covid. Nombre d’entre eux expliquait qu’avec Emmanuel Macron, l’extrême droite était déjà au pouvoir…Cette rage envers le président de la République était également présente dans le cortège. Doublée d’un sentiment de sidération à la perspective de devoir voter pour l’actuel locataire de l’Elysée, afin d’éviter qu’une représentante de l’extrême droite ne parvienne au pouvoir. Habillé tout de noir, crâne rasé, piercings et tatoos dépassant du col de la chemine, Rémy est le militanttype., avoue-t-il.