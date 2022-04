On peut déjà constater que « le vote utile » a été très bien entendu chez les électeurs issus des classes populaires. La France Insoumise a siphonné l’électorat des autres forces de gauche. Mon hypothèse est que ses électeurs vont éviter de voir arriver Marine Le Pen à l’Élysée. Bien entendu, le report sur Emmanuel Macron sera plus facile pour les électeurs musulmans qui connaissent les positions de l’extrême droite à leur égard.Mais un grand nombre de gens se décident au dernier moment. C’est d’ailleurs une caractéristique du vote des Français : la cristallisation des votes est de plus en plus tardive. On peut juste prédire que la tentation abstentionniste sera plus ou moins forte selon les positions prises par l’actuel Président de la République pendant cette campagne du deuxième tour.