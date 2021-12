Des femmes et des dieux, par Kahina Bahloul, Floriane Chinsky et Emmanuelle Seyboldt

L'avis de Saphirnews

« Le patriarcat n’est pas une religion. » Il n'est pas non plus une fatalité. Kahina Bahloul, Floriane Chinsky et Emmanuelle Seyboldt exercent toutes trois des charges de ministres du culte dans leurs religions respectives et assument des idées progressistes malgré les critiques auxquelles elles font face parmi leurs coreligionnaires. Des femmes et des dieux est le résultat d'une belle rencontre humaine et spirituelle entre trois femmes qui ont en commun le désir de promouvoir une lecture féministe des Textes sacrés.



Dans ce livre à trois voix qui prend la forme d'un dialogue s'étalant sur sept jours (en référence au récit de la Génèse), les sujets sont nombreux à être abordés, sans tabou. En ce sens, des désaccords existent, s'affirment, sans pour autant que l'estime mutuelle qu'elles se portent ne s'en trouvent diminuer. Une conviction est commune : les femmes ont et doivent prendre toute leur place au sein de leurs traditions religieuses. Sacré combat !