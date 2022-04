Présidentielle 2022 : la Grande Mosquée de Paris appelle à voter Macron au second tour

« le choix des valeurs républicaines »

« tous les Français doivent impérativement rester unis et rassemblés face à la réalité de la menace incarnée par des idées xénophobes dangereuses pour notre cohésion nationale ».

« pour faire échec aux démarches d’exclusion et de haine, ainsi qu’aux velléités d’amalgame et de stigmatisation qui menacent la cohésion nationale et le vivre-ensemble »

« C’est à l’intelligence, à la conscience et à la liberté de chacun que s’adressent les évêques, avec la gravité que requièrent l’évènement, l’état de notre pays et les crises qui traversent notre monde »

« l’importance de voter et de le faire en conscience, à la lumière de l’Évangile et de la doctrine sociale de l’Église ».

Entre Emmanuel Macron et Macron Le Pen, la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris ne tergiverse pas. Elle a appelé, mercredi 13 avril, à voter pour le président sortant au second tour de l'élection présidentielle qui est amené à se tenir dimanche 24 avril. L'institution présidée par le recteur Chems-Eddine Hafiz a simplement communiqué faireà travers cette décision.Durant l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2017, la Grande Mosquée de Paris avait lancé un appel clair à voter Macron contre Le Pen , estimant queElle avait par la suite joint sa voix au Conseil français du culte musulman (CFCM) dont elle était encore membre pour lancer un appel similaire avec les principales fédérations musulmanes. Toutes avaient appelés à se rassemblerDe son côté, l'Eglise catholique a décidé, mercredi 13 avril, de ne donner aucun consigne de vote pour le second tour., a affirmé la Conférence des évêques de France, signifiant seulement aux catholiques