Présidentielle 2022 : contre Le Pen, le clin d'œil de Macron aux juifs et musulmans Lundi 11 Avril 2022









« Je veux une France qui lutte résolument contre le séparatisme islamiste mais qui, par la laïcité, permet à chacun de croire ou de ne pas croire, d'exercer son culte. Pas une France qui empêche les musulmans ou les juifs de manger comme le prescrit leur religion. Ce n'est pas nous » , a affirmé le chef de l'État, en quête d'un second mandat.



« Je veux une France qui s'inscrit dans une Europe forte, qui continue de nouer des alliances avec les grandes démocraties pour se défendre, pas une France qui, sortie de l'Europe, n'aurait pour seuls alliés que l'internationale des populistes et des xénophobes. Ce n'est pas nous », a-t-il ajouté.



Emmanuel Macron est largement en tête du premier tour avec 28,5 % des voix mais « rien n'est joué » , a-t-il admis, déclarant être « prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et sensibilités diverses pour bâtir avec eux une action commune, au service de notre antion, pour les années qui viennent » .



