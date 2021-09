Musulmans de France, à la recherche d’un nouveau souffle, se choisit un nouveau président

« MF paye le prix de ne pas avoir su s’adapter et donner les clés à la jeunesse »

« Notre discours, à un moment donné, ne s’est pas réformé, ne s’est pas précisé. Le salafisme nous a tous endormi et la vague d’attentats (à partir des années 2015, ndlr) nous a pris notre énergie. Il fallait éteindre le feu de partout, rassurer les uns et les autres… Tout cela a demandé du travail et on s’est éparpillé. »

« ce n’est pas une fatalité. Dans toute institution, il y a un moment de relâchement. Il faut des hommes et des idées nouvelles pour revivifier l’élan. Je ne me résigne pas et je vais faire en sorte que les choses changent, je pense en être capable »

« Je m'attellerai à reconsolider l'institution pour qu'elle soit unie et forte et fier de ce qu’elle est et ce qu’elle sera »

« ressouder les structures et les membres, redéfinir les priorités et les orientations qui ont été floutées par deux années de Covid »

« Nous avons des savoir-faire mais pas des faire-savoir. Je m’attèlerai à la conception de ce faire-savoir et je remettrai la communication, l’information et la transparence au cœur de notre action »

Mohsen Ngazou a fort à faire. Il prend la tête d’une institution en perte de vitesse pour le moins qu’on puisse dire, un fait que la crise sanitaire n’a pas créé mais a accentué., signale un observateur auprès de Saphirnews. La facture à payer est lourde.L’écroulement de Jeunes musulmans de France (JMF) dans les années 2010, et le délitement d’ Etudiants musulmans de France (EMF) sur lesquels s’est longtemps reposée l’ex-UOIF ont donné un coup d’arrêt à son dynamisme, longtemps louée parmi les fédérations musulmanes qui pouvaient lui jalouser le Rassemblement annuel des musulmans de France (RAMF). Mais sa fréquentation n’a eu de cesse de baisser ces dernières années, au point de menacer l'édition 2020, au bout du compte officiellement annulée en raison de la Covid-19. Une annulation prolongée en 2021 et qui a porté un sérieux coup au moral et aux finances de MF.Si le renouvellement générationnel des cadres n’est pas assuré avec une jeunesse née et socialisée en France, ce qui n'est toujours pas engagé pour l'heure, MF court assurément à sa perte, confirment d'anciens cadres ayant pris leurs distances avec la structure.A l’évocation de ce constat, Mohsen Ngazou admet la réalité. En guise d'explications, voici ce qu'il déclare :Toutefois,, indique l’homme d’un ton assuré., déclare Mohsen Ngazou, qui place parmi ses chantiers prioritaires une réforme interne de sorte à, ajoute-t-il.