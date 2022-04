Présidentielle 2022 : Macron sort gagnant face à Le Pen, sans enthousiasme

« une victoire éclatante »

« Madame Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. À présent, Monsieur Macron est le plus mal élu de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d'un choix biaisé. Il surnage dans un océan d'abstention, de bulletins blancs et nuls »

« Un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité de la nouvelle Union populaire »

Plus à venir. L'article est régulièrement mis à jour.

Et c’est reparti pour cinq ans. A l’issue d’un second tour de l’élection présidentielle à hauts risques, c’est Emmanuel Macron qui a fini par remporter la victoire face à Marine Le Pen dimanche 24 avril. Selon les premières estimations de sortie des urnes à 20h, le président sortant a obtenu 58,2 % des suffrages contre 41,8 % pour la représentante de l’extrême droite.Nous sommes cependant loin de l’enthousiasme observé en 2017, lorsqu’Emmanuel Macron avait pris la chemin de l’Elysée pour son premier quinquennat. Le taux d'abstention, pour commencer, s’est élevé pour ce scrutin à 28,2 %, contre 25,4 % au second tour en 2017 alors qu’il était déjà préoccupant.Le candidat de La République en marche (LREM) voit, par ailleurs, le nombre de voix récoltés en sa faveur en forte chute par rapport à 2017, en baisse de 8 points.Bien que l'écart entre Emmanuel Macron et sa rivale est important, celle-ci voit sa popularité s'accroître de 9 points. Son score est historique. Cinq ans plus tôt, elle n'avait obtenu que 33 % des suffrages, ce qui a fait dire à Marine Le Pen dans son discours qu'elle, avec le Rassemblement national (RN), a remportémalgré sa défaite. Une défaite qu'elle doit, encore cette fois, au vote barrage contre l'extrême droite, bien que le front républicain s'est nettement affaibli au fil des années.Les partis politiques se projettent d'ores et déjà sur les élections législatives en juin prochain. Dès le soir du premier tour le 10 avril, les appels à se mobiliser massivement pour ce qui est désormais appelé le troisième tour de la présidentielle sont lancés afin de former l'opposition la plus forte possible contre le vainqueur de l'Elysée, en l'occurrence Emmanuel Macron et ses partisans., a réagi Jean-Luc Mélenchon au soir du second tour., a fait savoir le nouvel homme fort de la gauche.Lire aussi :