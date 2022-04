Présidentielle 2022 : face au danger de l'extrême droite, le vrai visage de Marine Le Pen exposé

« au black »

« Globalement, leur contribution au budget des administrations publiques est positive et de l'ordre de 12 milliards d'euros. »

« la préférence nationale »

« dans l’administration, des entreprises publiques, et des personnes morales chargées d’une mission de service public »

« réformée »

« les étrangers en attente de régularisation et ceux qui vivent en France de manière régulière se retrouveraient pénalisés par la préférence nationale, alors qu’ils soutiennent l’économie par leur travail, souvent dans des secteurs essentiels, et par leurs impôts »

« des voies principales de l’immigration illégale »

Avec Marine Le Pen, les résidents étrangers en France verraient leurs conditions de vie se détériorer rapidement, comme le décrit France Info . D’abord parce que le RN proposerait un référendum sur un projet de loi sur l’immigration afin de mettre fin au versement des allocations familiales aux étrangers et de les obliger à avoir travaillé – officiellement, donc pas- cinq ans pour toucher les prestations de solidarité. Il supprimerait le droit du sol et l’autorisation de séjour pour ceux n’ayant pas travaillé depuis un an. Et il encadrerait le regroupement familial par une loi interdisant ou limitant cette procédure qui permet à un étranger en situation régulière d’être rejoint par son conjoint et ses enfants. En 2012 déjà , Marine Le Pen n'analysait la présence d'étrangers sur notre sol que du point de vue des charges. Sans penser un instant qu'ils paient la TVA et les mêmes impôts que les nationaux, comme le montre une étude sur les comptes de la protection sociale réalisée pour la MIRE, le Centre de recherches du ministère de la Santé, des Affaires sociales et du Travail. Lors des auditions menées en 2010 par des parlementaires, Lionel Ragot, l’un des auteurs, économiste au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (Cepeii), en a résumé la teneur Ses mesures convoquanten matière d'accès au logement social et à l'emploi ne feront pas que toucher les étrangers. La loi sur l’immigration voulue par MLP prévoit aussi que les binationaux puissent être privés d'emplois. A moins qu'ils ne renoncent à la nationalité non française.De même, l’Aide médicale d’État (AME) serait. Une violence sans précédent, indique la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et le Réseau Éducation sans frontière de Seine-Saint-Denis, département traditionnellement terre d’accueil de nombre d’étrangers. D’autant plus que, explique un porte-parole au Parisien Enfin, les demandes de droit d’asile seraient exclusivement traitées à l’étranger car Marine Le Pen considère que c’est l’une. Avec autant d'éléments à charge, reste aux électeurs à savoir s’ils souhaitent vraiment emmener ce personnage au sommet de l’État.Lire aussi :