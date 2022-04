Liberté, Egalité, Fraternité : une devise française toujours « mise à mal » en 2021 pour Amnesty

« En 2021, la France est loin d'avoir été exemplaire en matière de droits humains »,

« sécurité globale »

« confortant le respect des principes de la République »

« implacables »

« pourquoi le monde d’après n’a pas eu lieu ». « De fausses promesses et des slogans creux »

« montre comment, suite à la pandémie, les inégalités se sont encore creusées en raison de l’avidité des multinationales et avec l’assentiment des États ».

« la paralysie des instances internationales et l’inaction des grandes puissances, qui ont favorisé la persistance ou la multiplication des conflits en Afghanistan, au Burkina Faso, en Éthiopie,

en Libye,

ou encore

… et qui frappent aujourd'hui à nouveau en Europe, avec l’invasion de la Russie en Ukraine ».

« Malgré les menaces et les trahisons, la promesse d’un monde plus équitable et juste représente toujours un véritable espoir. C’est le combat de milliers de personnes, de simples citoyens et citoyennes qui chaque jour organisent la résistance, pour construire le monde d’après »,

« la manière dont les États ont redoublé d’efforts pour faire taire toute voix critique, partout dans le monde »

« Puisque les États ne reconstruisent pas en mieux et se contentent de recoller les morceaux, nous n’avons guère le choix. Nous devons combattre toutes leurs tentatives de nous faire taire et résister face à chacune de leurs trahisons. C’est pourquoi, dans les semaines à venir, nous lancerons une campagne mondiale de solidarité avec les mouvements populaires qui exigera le respect du droit de manifester. Nous devons construire et nourrir la solidarité internationale, même si nos dirigeants ne le font pas. »

Dans le cadre de son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde rendu public mardi 29 mars, Amnesty International ne manque pas de tacler la France pour ses manquements.signale l’ONG, en mettant en exergue les dérives des lois sur laet la persistance des contrôles d’identité discriminatoires par la police ou encore la faiblesse des politiques d'accueil pour les personnes exilées et les atteintes au droit d'asile.Ces critiques s’inscrivent dans une série de constatsd’Amnesty venant expliquer: l’état des lieux dressé par l’organisationL’ONG pointe aussisouligne Amnesty, qui dénonce au passageAvant de conclure ainsi :Lire aussi :