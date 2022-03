Yémen : un cessez-le-feu annoncé pour le Ramadan par l'Arabie Saoudite et ses alliés

« coïncide avec le début de consultations entre Yéménites, dans le but de créer les conditions propices à leur succès et un environnement favorable pour le mois sacré du Ramadan pour faire la paix »

« ennemi ».

« Je suis très reconnaissant du soutien unanime exprimé à l'égard des efforts des Nations unies pour une désescalade immédiate et un règlement politique du conflit »,

« la crise alimentaire au Yémen, déjà très grave, est au bord de la catastrophe »

« susceptible d’entraîner des chocs importants au niveau des importations, faisant encore grimper les prix des denrées alimentaires ».

Après sept années d’une guerre terrible qui a provoqué la mort de plus de 380 000 personnes, le Yémen va-t-il un jour entrevoir un début de paix ? La coalition militaire dirigée par l’Arabie Saoudite contre les rebelles houthis a annoncé, mardi 29 mars, un cessez-le-feu pour le mois du Ramadan en avril.Ce cessez-le-feu, qui débute dès mercredi 30 mars,, a fait savoir le commandement de la coalition dans un communiqué.Riyad, qui soutient le gouvernement yéménite internationalement reconnu, accueille des pourparlers sous l'égide du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui regroupe six pays (Arabie saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, Émirats arabes unis et Qatar), mais sans la participation des Houthis, soutenus par l'Iran, qui ont refusé de se rendre en territoireavait tweeté avant l'annonce du cessez-le-feu l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Hans Grundberg.Alors que la guerre en Ukraine occupe les devants de la scène internationale, la crise humanitaire que traverse depuis des années le Yémen s’aggrave. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’UNICEF ont lancé une nouvelle alerte mi-mars en indiquant que. Le conflit russo-ukrainien estPrès de 7,3 millions de personnes sont touchés par la famine au Yémen.Lire aussi :