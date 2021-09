Yémen : l'aide internationale en baisse, l’ONU dénonce « une peine de mort »

« engloutir »

L’amertume prime au sortir d’une conférence internationale organisée lundi 1er mars par la Suisse et la Suède au profit du Yémen. Alors que plus de 100 gouvernements et donateurs devaient se réunir pour récolter près de 4 milliards de dollars au profit d’un des pays les plus pauvres au monde, frappé par une grave crise humanitaire seul 1,7 milliards d’euros sur les 3,85 milliards (3,8 milliards d’euros) espérés, ont été obtenus à l’issue de la rencontre.La somme est encore plus basse que l’aide versée par les puissances internationales en 2020, qui manquait déjà de 1,5 milliards de dollars sur les 3,4 milliards nécessaires, rapporte RFI . Face à ce résultat, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, qui avait enjoint les donateurs à faire preuve de générosité pour endiguer une crise humanitaire sur le point d’le Yémen où, n’a pas manqué de signifier sa déception., a-t-il déclaré, avant d’exhorter encore une fois, la communauté internationale à agir., a aussi écrit Antonio Guterres dans un tweet posté lundi 1er mars.