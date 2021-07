L'alerte d'Amnesty International face au recul des libertés dans le monde en plein Covid-19

« De nombreux gouvernements ont réprimé la dissidence et, plus généralement, restreint l’espace civique. Face à des mouvements de protestation contre l’attitude de dirigeants refusant de rendre des comptes, contre l’érosion des droits sociaux et économiques et contre le racisme structurel (…), les forces de sécurité ont fait un usage abusif d’armes à feu et d’armes à létalité réduite, notamment de gaz lacrymogènes, tuant en toute illégalité des centaines de personnes et faisant de très nombreux blessés » , en particulier dans des pays situés en Asie, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient mais aussi en Amérique, souligne le rapport d'Amnesty.



« Afin de faire respecter les restrictions concernant les rassemblements pendant la pandémie, de nombreux pays (…) ont totalement interdit les manifestations ou ont eu recours à une force illégale. Qui plus est, les autorités ont sanctionné les personnes qui critiquaient la politique officielle de lutte contre le Covid-19, dénonçaient les atteintes aux droits perpétrées dans le cadre de celle-ci ou mettaient en doute leur discours dans ce domaine. »