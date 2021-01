Covid-19 : la crise sanitaire profite aux plus riches, le « virus des inégalités » dénoncé

« un racisme systémique »

« Avec un taux de mortalité identique à celui des communautés blanches, la population afrodescendante aurait déploré 9 200 morts de moins entre le début de la crise et juin 2020. »

« de manière disproportionnée vers le chômage, notamment du fait des répercussions des confinements et de la distanciation sociale dans les secteurs du service, employant une grande majorité de femmes, comme le tourisme »

« La colère et la défiance à l’encontre des migrant-e-s, des réfugié-e-s, des personnes vivant dans la pauvreté et de groupes ethniques et religieux spécifiques se sont intensifiées au cours de la pandémie. Des agressions verbales, des actes de vandalisme dans les habitations et les entreprises, des agressions physiques et des cas de bannissement dans les écoles et les espaces publics ont été signalés dans toute l’Europe »

« La transparence, la confiance et le partenariat avec les communautés sont incontournables pour contrôler la Covid-19. Il ne s’agit pas seulement de préjugés et d’actes individuels ou isolés de discrimination, mais de l’expression d’un racisme systémique très largement institutionnalisé qui s’inscrit en faux avec les principes des droits humains, l’équité et la solidarité qui doivent être au cœur des réponses nationales et mondiales à la pandémie de coronavirus. »

Sans surprise, le rapport souligne aussi que la pandémie n’a fait qu’alourdir le poids des discriminations subies par les minorités et les groupes racisés, révélant ainsi. Oxfam indique qu’aux Etats-Unis, entre le début de la crise et décembre 2020, les communautés noires et latino-américaines auraient déploré 22 000 morts de moins si les taux de mortalité entre ces deux groupes de populations et la population blanche avait été le même. Constat similaire au Brésil où les personnes afrodescendantes sont 40 % plus susceptibles de mourir de la Covid-19 que les personnes blanches :La crise représente aussi une lourde tribut à payer pour les femmes. Oxfam indique que 740 millions de femmes à travers le monde travaillant dans l’économie informelle ont vu leurs revenus chuter de 60 % pendant la crise, ce qui représente une perte de 396 milliards de dollars. Les femmes qui sont, par ailleurs, surreprésentés dans les secteurs d’activité les plus touchés par la crise, sont également pousséesSi le rapport n’avance pas de chiffres précis pour les populations immigrés en Europe, il affirme tout de même que la crise sanitaire n’a pas amélioré la situation des minorités sur le Vieux continent., indique Oxfam.