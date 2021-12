Hongrie : Viktor Orban met la Bosnie-Herzégovine en colère pour ses propos islamophobes

« Je fais de mon mieux pour convaincre les grands dirigeants européens que les Balkans sont sans doute plus éloignés d'eux que de la Hongrie, mais la façon dont nous gérons la sécurité d'un État dans lequel vivent deux millions de musulmans est également un problème clé pour leur sécurité »

Viktor Orban s’est attiré les foudres de la présidence de Bosnie-Herzégovine. Le Premier ministre hongrois, qui compte à son actif de nombreux propos à caractère raciste, a estimé que l’élargissement de l’Union européenne (UE) à la Bosnie pouvait poser problème du fait de l’appartenance musulmane de la majorité de sa population., a déclaré Viktor Orban au cours d’un discours prononcé mardi 20 décembre.a aussi dit le leader hongrois, selon son porte-parole Zoltan Kovacs qui a relayé ces propos sur Twitter. Autant de phrases qui ont déclenché la colère des dirigeants bosniens. Des groupes ont appelé à l’annulation d’une visite officielle de Viktor Orban prévue à Sarajevo en janvier 2022., a signifié Sefik Dzaferovic, membre de la présidence tripartite de Bosnie-Herzégovine, qui a dénoncéde Viktor Orban.Même son de cloche du côté du grand mufti de Bosnie, Husein Kavazovic, qui a jugé les propos du Premier ministre hongrois de, a-t-il déclaré.La Bosnie-Herzégovine traverse la plus grave crise politique de son histoire récente depuis la fin de la guerre des Balkans. Souhaitant revenir sur des dizaines de lois adoptées après les accords de Dayton en 1995, Milorad Dodik, le chef politique des Serbes de Bosnie et membre de la présidence tripartite de Bosnie-Herzégovine, menace de faire sortir la République serbe de plusieurs institutions fédérales bosniennes dont l'armée, la justice et les impôts, faisant craindre le pire à une population encore traumatisée par la guerre.Lire aussi :