La voix d'Aida, au milieu du chaos qui mène au génocide de Srebrenica

La voix d’Aida

Mais, pendant l’été 1995, rien ne va plus : l’ONU, qui ne s’est pas donnée les moyens d’accomplir sa mission qui est de protéger les civils, va laisser ces derniers à leur triste sort alors même que le massacre était prévisible. Aida le voit venir. Face au danger imminent, elle va tout tenter pour sauver sa famille.Elle a été la voix des autres, assumant jusqu’au bout sa mission d’interprète pour le compte de la Force de protection des Nations unies (FORPRONU), avec professionnalisme malgré ses peurs, ses doutes et sa clairvoyance devant une situation qui n’a eu de cesse de se dégrader. Mais sa propre voix ne compte-t-elle pas ?La désillusion est cruelle. Au bout du compte, Aida, malgré son statut d’employée pour l’ONU, n’est qu’une voix parmi des milliers d'autres, de celles qui crient à l’aide mais que le monde n'écoute pas, couvertes par la lourdeur de la bureaucratie et la force de l'impuissance, qui sont elles-mêmes, au fond, la somme de lâchetés et de renoncements. Et c’est la violence qui finit par l’emporter.met en lumière la responsabilité des Nations Unies dans ce tragique épisode de l’Histoire, celle des Pays-Bas en particulier. La responsabilité des Casques bleus néerlandais a d’ailleurs été partiellement reconnue en 2017. Ces derniers, en expulsant de leur base des centaines de familles qui s’y étaient réfugiées, ont en effet livré des hommes à une mort certaine. Une décision qui est aussi la résultante de multiples défaillances dans la chaîne de commandement qui ont conduit à l'abandon des Bosniaques. Et une question taraude l’esprit des spectateurs au cours du film : faut-il obéir aux ordres de sa hiérarchie même s’ils se révèlent absurdes et susceptibles de terribles conséquences humaines ?