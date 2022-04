« était la force de travail disponible H24 »

« bonnet blanc, blanc bonnet »

Winter is coming.

Comme attendu, l'écart s'est réduit. Le second tour de la présidentielle a connu le plus fort taux d'abstention jamais enregistré sous la Ve République si nous ne comptons pas celui de 1969 où le Parti communiste, alors premier parti du pays, avait ordonné à ses membres de ne pas voter. C'était une autre époque, celle des 30 Glorieuses. La France avait pour principal souci de ne pas manquer d'ouvriers prélevés à ses anciennes colonies. Cet import massif de muscles aux origines extra-européennes commença en 1945 pour reconstruire le pays en ruines puis poursuivi afin de soutenir la croissance. L'intégration n'était pas un sujet. Parqués, ghettoïsés, communautarisés, l'essentiel. Alors cette fameuse abstention de 1969 relevait, elle, de la stratégie issue d'une colère canalisée face à des candidats républicains jugés. Il n'y avait pas d'extrême droite.L'abstention de ce 24 avril dégage, elle, une odeur putride de désespoir mêlée à la colère. Le président, le gouvernement, les assemblées, de nombreux corps intermédiaires, des élus des associations et des citoyens de moins en moins nombreux n'ont pas encore été mordus par les crocs assoiffés de rancœurs de l'extrême droite.Ce sera la dernière fois ! Nous avons un répit de cinq ans et le compte à rebours a déjà commencé. Si rien n'est fait d'ici là, notre pays tombera dans les griffes de la bête. Oui, car c'est la force de gravité du moment. Notre pays, vieille nation de plus de 2 000 ans d'histoire, tête de pont de l'Union européenne, se consumera alors sous l'action des acides identitaires et sera réduite au silence par la montée des États totalitaires dans le monde. La guerre en Ukraine en donne déjà un avant-goût. Nous sommes collectivement responsables.