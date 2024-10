Au 13e Festival du film franco-arabe, pleine lumière sur Gaza et le sort des Palestiniens

« il est urgent d’écouter les voix de ceux et celles qui vivent ce conflit et de continuer, ensemble, à rappeler l’histoire de ce territoire tour à tour occupé, sous blocus et régulièrement ravagé »

« Au fil des décennies, Gaza est devenue un lieu emblématique des conflits israélo-palestiniens. Les fictions et les documentaires filmés dans cette région ont non seulement documenté les bouleversements politiques et sociaux mais ont également révélé les aspects humains et émotionnels de la vie sous tension constante »

« discuter du sort de la Palestine ».

« Filmer (à) Gaza »

From Ground Zero

Alors que Gaza continue d’être à feu et à sang, , plaident les organisateurs du Festival du film franco-arabe (FFFA) de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), qui revient pour une nouvelle édition du 15 au 30 novembre cette année., explique le FFFA, qui entend montrer des images de Gaza des années 1990 à nos jours pour mieuxUne journée entière sera dédiée à Gaza, le samedi 23 novembre au cinéma Le Trianon, à Romainville, avec une table-rondeet quatre projections-rencontres de films emblématiques, dont. Cette œuvre chorale de 90 minutes, supervisée par le réalisateur Rashid Masharawi, est composée de courts-métrages tournés dans le chaos de la guerre à Gaza depuis le 7 octobre 2023 par 22 artistes palestiniens.