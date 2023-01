Dounia et la princesse d’Alep : une histoire d’exil racontée aux enfants

De multiples références à la culture d'Alep

Originaire d’Alep, la jeune femme est diplômée de l’Institut national de l’image et du son du Québec, et cumule une quinzaine d’années en contenu jeunesse, en tant que conceptrice, scénariste et réalisatrice multiplateforme. Elle s’appuie sur les contes du monde arabo-musulman pour créer des personnages, ce qui explique l’importance de la lune. « Mais pas seulement arabe ou musulman , corrige-t-elle. Alep est une cité très cosmopolite. Elle a 12 800 ans d’existence. On y trouve des traces de Venise et de l’Extrême Orient, de Byzance et de tous les cultes, rituels, religions et ethnies qui se frôlent et s’influencent sans se mélanger. »



A l’origine, ce dessin animé a d’abord été réalisé sous forme d’une mini-série en six épisodes de 7 minutes, destinée à passer à la télévision. Il a suffi d’une rencontre à l’occasion d’un festival de films d’animation pour que l’illustratrice trouve des partenaires pour imaginer transformer l’essai en un long métrage. Nous sommes loin de l’univers de Walt Disney, les dessins réalisés par Marya Zarif sont animés avec économie par le studio Du Coup Animation, un peu à la façon des premiers dessins animés japonais.



« Nous avons fait un choix économique car le budget à notre disposition n’était pas énorme, admet la créatrice. Et puis nous voulions que le film soit disponible le plus rapidement possible. C’est la raison pour laquelle les scènes de foule sont réduites et le fond n’est pas animé. »