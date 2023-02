Marya Zarif : « Il faut prendre des initiatives pour que vive la culture syrienne en dépit de l’exil »

Marya Zarif : Non, en effet. J’ai vécu le traumatisme de la guerre en écoutant ceux qui ont traversé ses épreuves. C’est sans comparaison avec les souffrances que nombre de Syriens ont connu. Mais j’ai ressenti l’effondrement brutal que la population de mon pays natal a vécu. Une sorte de gouffre de plus en plus béant dans lequel on perd sa maison, son quartier, des villes entières comme Alep et ses 12 800 ans d’histoire.



On perd aussi des amis, un mode de vie et des membres de sa famille en trop grand nombre. Chaque famille syrienne a subi des séparations, des morts en exil et des disparitions de proches. La Syrie n’a jamais été une démocratie, mais depuis 2011, c’est un effondrement total dont on commence à peine à se remettre.