Le Liban Ã  lâ€™honneur du 12e Festival du film franco-arabe

Les Enfants de Chatila

Beyrouth : l’œil du cyclone

« le parcours que le festival vous propose est un chemin qui remonte 50 ans en arrière et qui débouche sur le présent des images : des œuvres récentes, de genres et de discours différents, qui appellent à regarder autrement la situation libanaise d’aujourd’hui ».

« loin des préjugés et des visions médiatiques stéréotypées »

Inchallah un fils

Avant que les flammes ne s’éteignent

Cap sur le pays du Cèdre ! Pour la 12e édition du Festival du film franco-arabe (FFFA) de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, qui se tiendra du 17 au 28 novembre, l’accent sera mis sur le cinéma libanais à travers la mise en lumière de deux réalisatrices phares.Le festival ouvrira ainsi la première rétrospective intégrale en France dédiée à l’œuvre prolifique de Jocelyne Saab, décédée à l’âge de 70 ans en 2019. Il assurera aussi la diffusion des deux films de Maï Masri,(1998) et(2021). L’artiste palestinienne, qui a grandi à Beyrouth, interviendra lors d’une masterclass consacrée à sa carrière de reporter de guerre et de documentariste. Un coup de projecteur sur la vitalité du cinéma libanais contemporain viendra compléter ce focus. Pour la directrice artistique du FFFA Mathilde Rouxel,Rencontres et dialogues sont inscrits dans l’ADN du FFFA dont Saphirnews et le magazine Salamnews sont partenaires. À ce focus, les organisateurs réunissent, comme chaque année, les cinéastes originaires des pays arabes et ceux, français, qui ont une part importante de leur parcours et de leurs préoccupations liés à ces régions du monde, à échanger autour de leurs productions cinématographiques les plus récentes,selon les mots du parrain d’honneur de la FFFA, Costa-Gavras.A cette fin, le programme est bien fourni avec 15 long-métrages (8 fictions et 7 documentaires, dont 8 inédits), six avant-premières et une compétition de court-métrages. Le FFFA s’ouvrira avecd’Amjad Al Rasheed, qui raconte le combat en Jordanie d’une jeune veuve pour obtenir sa part d’héritage, afin de sauver sa fille et sa maison, dans une société où avoir un fils changerait la donne.Sera diffusé un film en sortie nationale à partir du mercredi 15 novembre,, qui suit les pas de Malika se lançant dans un long combat judiciaire après la mort de son petit frère Karim des suites d’une interpellation policière. Ce long métrage, le premier de Mehdi Fikri, fait écho à la réalité des violences policières à travers le vécu de nombreuses familles dévastées par la perte d’un être cher et qui cherchent vérité et justice.