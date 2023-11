Jocelyne Saab, le Liban, la Palestine : un cinÃ©ma pour des peuples libres

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Cinéma, DVD Jocelyne Saab, le Liban, la Palestine : un cinéma pour des peuples libres Rédigé par Mathilde Rouxel | Lundi 6 Novembre 2023 à 10:25

À l’occasion de la rétrospective intégrale consacrée à la cinéaste Jocelyne Saab, qui s’ouvre dans le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec au Trianon de Romainville du 17 au 28 novembre 2023, et à la sortie en DVD de ses quinze premiers films en version restaurée, retour sur une carrière prolifique au service des peuples opprimés.







Partie étudier l’économie à Paris, elle décide rapidement de sécher les cours pour aller au cinéma. Son père ne l’avait pas laissée étudier le cinéma. C’est par la porte du journalisme qu’elle commencera à réaliser : en 1973, elle est envoyée par France 3 pour réaliser un documentaire sur la situation en Libye après l’échec de la marche lancée par Kadhafi sur l’Égypte pour unifier les deux pays en une seule république sur le modèle de la République arabe unie de Nasser.



Arabophone, anglophone, francophone, elle devient rapidement un atout pour couvrir la situation au Moyen-Orient, pleinement explosive. Quelques mois plus tard, toujours en 1973, elle est envoyée sur le front de la guerre d’Octobre en Égypte et en Syrie, à la frontière avec Israël, puis en Irak pour couvrir la guerre de Saddam Hussein contre les Kurdes. De son côté, elle part filmer dans les camps de réfugiés palestiniens de Beyrouth et réalise des reportages présentant leur situation.



Une filmographie riche et engagée Son engagement est profondément lié à celui de la cause arabe, et donc des Palestiniens en lutte pour leurs droits depuis le Liban. Elle est la première journaliste à être acceptée dans un camp d’entraînement de combattants palestiniens qui s’apprêtent à réaliser les premiers attentats-suicides de l’histoire de la résistance. Le Front du refus (1975) est toutefois un film très critique de ces méthodes radicales : le cinéma de Jocelyne Saab est un cinéma engagé, mais non militant.



Esprit libre, Saab impose peu à peu la poésie et la fiction dans son travail documentaire, laissant à la poétesse Etel Adnan ou au dramaturge Roger Assaf le soin de poser leurs mots d’auteurs sur les images délicates qu’elle prend de sa ville en ruines, tissant avec les entretien qu’elle réalise avec quelques civils qui se battent pour leur survie des films sensibles et capables de traverser le temps.



L’invasion israélienne et le siège de Beyrouth en 1982 a conduit au départ des Palestiniens du Liban. Saab est là pour documenter cet événement historique. Yasser Arafat, leader de l’OLP, qu’elle avait déjà filmé au moment de l’invasion israélienne du Sud-Liban en 1978, lui demande de documenter son départ sur L’Atlantis, le bateau qui l’emmène du Liban à la Grèce.

Une vie suspendue avec Jacques Weber et Juliet Berto, alors que les combats font toujours rage à Beyrouth.



Elle réalise à la fin de la guerre une ode au cinéma et au Liban, Il était une fois Beyrouth : histoire d’une star (1995), qui retrace l’histoire de son pays à travers les films qui y ont été tournés. Puis elle change de cap. L’Égypte, avec notamment sa grande fiction, Dunia (2005), l'Asie avec quelques projets documentaires et de fiction. C’est toutefois à nouveau en hommage aux Palestiniens et à leur lutte qu’elle termine sa carrière : son dernier film, courte vidéo de 6 minutes, est le portrait de Mei Shigenobu, la fille de la fondatrice de l’Armée rouge japonaise au Liban, venue en soutien au Front populaire de libération de la Palestine (FPLP).



Filmographie de près de 50 ans en lutte contre l’injustice, profondément engagée pour les minorités et contre la violence, le travail de Jocelyne Saab est aujourd’hui plus que jamais d’actualité. Ses quinze premiers films (1974-1982) ont été restaurés et sont édités par les Mutins de Pangée (sortie le 5 décembre). La rétrospective intégrale qui lui est consacrée à Paris et en région parisienne, organisée par l’Association Jocelyne Saab, s’ouvre au cœur du



Mathilde Rouxel est la directrice artistique du Festival du film franco-arabe (FFFA) de Noisy-le-Sec. En charge de la gestion du patrimoine artistique de Jocelyne Saab, elle a fondé aux côtés du fils de la cinéaste Nessim Ricardou-Saab



