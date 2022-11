Avec le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, la promesse d'un grand voyage cinématographique

« Parrainer le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, c'est lui donner ma caution, comme cinéaste et comme citoyen,

Le monde arabe, cette entité plurielle, diversifiée, a besoin de nous montrer ses images, loin des préjugés et des visions médiatiques stéréotypées. »

« L’identité arabe est multiple et heureusement, de plus en plus de cinéastes du Maghreb, du Moyen-Orient et de la diaspora reprennent possession de leurs histoires, de leur vision. Je suis moi-même franco-tunisienne, je vis et je pense ans un aller-retour permanent entre les deux rives de la Méditerranée, et j’en suis si fière. C’est un honneur d’être marraine de (ce festival) qui nous invite à découvrir un cinéma toujours surprenant, bienveillant et bien vivant ! »

La Voie normale

Sous les figues

Oliviers de la justice

La bataille d’Alger

Houria

Ashkal

Harka

« ici »

« là-bas »

L’Olivier sauvage

Les Miens

Youssef Salem a du succès

Nos Frangins

La 11e édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, se tiendra du 18 novembre au 1er décembre 2022. La soirée d'ouverture se tiendra au cinéma Le Trianon avec la projection d'un film inédit de Darin J. Sallam, Farha, qui nous emmène en Palestine, en 1948, avec l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui assiste depuis une pièce fermée à clé à la catastrophe qui consume sa maison... Cette projection aura lieu en présence de Costa-Gavras, parrain d'honneur du festival depuis des années, et de Erige Sehiri, réalisatrice franco-tunisienne et marraine de l'édition 2022.écrit Costa-Gavras., affirme de son côté Erige Sehiri, réalisatrice d’un documentaire,(2018) et d’une fiction,(2021), qui a été sélectionnée pour la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en 2022.Parmi les autres films présentés, ceux traitant de l’Histoire sont en première place, avec la projection des(1962) de James Blue, de(1965) de Gillo Pontecorvo ou encore du récent film Les Harkis (2022) de Philippe Faucon. Le Maghreb d’aujourd’hui n’est pas oublié avec(2022) de Mounia Meddour,(2022) de Youssef Chebbi,(2022) de Lotfy Nathan et aussi La conspiration du Caire (2022) de Tarek Saleh.Et il y a les fictions qui font le lien entreet(2022), de Kamel Azouz,(2022) de Roschdy Zem ou encore(2022) de Baya Kasmi. Certains films reviennent sur des moments significatifs des dernières décennies, comme(2022), de Rachid Bouchareb, qui revient sur la tragique histoire de Malik Oussekine.