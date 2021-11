Le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec fête sa 10e édition

C’est une édition anniversaire que le Festival du film franco-arabe (FFFA) de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, lance vendredi 12 novembre. Après l’annulation du festival en 2020 en raison de la crise sanitaire, l’heure est aux retrouvailles avec le public cette année.



Sous le parrainage des réalisateurs Costa-Gavras et Lina Soualem, le festival entend toujours « montrer les productions cinématographiques les plus actuelles des cinéastes originaires des pays arabes et ceux, français, qui ont une part importante de leur parcours et de leurs préoccupations liés à ces régions du monde. Des films qui, loin des préjugés et des visions médiatiques stéréotypées, rendent compte de la multiplicité de points de vue des réalisateurs sur le monde arabe ».



Au programme, et jusqu’au mardi 23 novembre, 29 films – fictions et documentaires inédits, en avant-premières ou en sorties récentes – sont à l’affiche du Trianon, le cinéma intercommunal de Noisy-le-Sec et de Romainville.