Fedayin, le combat de Georges Ibrahim Abdallah retracé dans un documentaire engagé

Engagé dès 1971 au Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), il co-fonde en 1980 les Fractions armées révolutionnaires libanaises (FARL), qui se donnent comme objectif de frapper les intérêts « impérialistes et sionistes » à travers le monde au regard de ce que subissent les peuples palestinien et libanais. En 1982, les FARL revendiquent l’assassinat à Paris d'un attaché militaire américain et d'un secrétaire adjoint à l’ambassade d’Israël, considérés alors comme des officiers de renseignement d'armées d'occupation au Liban.



Georges Ibrahim Abdallah est en France lorsqu’il est arrêté à Lyon en 1984 pour détention de faux papiers. Il est alors condamné à quatre ans de prison en 1986 pour détention d’armes et d’explosifs. Tout bascule pour lui après la série d'attentats perpétrés à Paris en 1985 et 1986 dont l'attentat de la rue de Rennes, devant Tati, le 17 septembre 1986, revendiqué par le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient (CSPPA) qui réclamait la libération de plusieurs personnes dont Georges Ibrahim Abdallah. Dans un climat de peur en France, la suspicion s'est focalisée sur l'activiste, qui a alors servi de « bouc émissaire » des attentats pour Jean-Louis Chalanset, son actuel avocat. Qui plus est facile car le Liban ne dispose d’ « aucun moyen de pression » envers la France pour négocier le sort du prisonnier.



A l’issue d’un procès « arbitraire » en 1987 basé sur des accusations « fausses et infondées » , avec l’appui de la pression des Etats-Unis sur le gouvernement français, il est condamné à la perpétuité pour complicité d'assassinat de deux diplomates américain et israélien à Paris en 1982, avec une peine de sureté qui a pris fin en 1999. Depuis, l’Etat français fait blocage, refusant sa libération à plus de huit reprises.