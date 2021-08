Festival Ciné-Palestine : focus sur Jérusalem pour une 7e édition hybride mais déconfinée !

Gaza Mon Amour

Gaza Mon Amour

The unbeareable présence of Asmahan

Not just your picture

Autre film vedette de cet évènement culturel :, long-métrage romantique des frères palestiniens Tarzan et Arab Nasser et présenté l’année dernière à la Mostra de Venise. Lui aussi projeté en avant-première, samedi 12 juin, lors d’une soirée consacré au duo de cinéastes au cinéma Le Studio en partenariat avec le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO) , cette œuvre dévoile la romance entre Issa, un pêcheur épris de liberté, et Siham, une couturière aux plaisirs simples, incarnée par la grande Hiam Abbass. Le film offre ainsi un autre regard, plein d'amour et d'humanité, sur la vie à Gaza, rendue rude par le blocus.n’est pas le seul long-métrage palestinien à avoir su séduire les festivals internationaux. Le FCP inclut aussi dans sa programmation d’autres bijoux cinématographiques tels que le film de la réalisatrice née en Jordanie Azza El-Hassan,, ou encore, d'Anne Paq et de Dror Dayan.Ce documentaire poignant suit le parcours d'un frère et d'une sœur nés et élevés en Allemagne, ayant perdu leur père palestinien et cinq de leurs demi-frères et sœurs dans les bombardements israéliens sur Gaza en 2014. Choqués par le silence de l’Allemagne alors même que leur père et ses enfants en avaient la citoyenneté, Ramsis et Layla n’ont eu de cesse depuis de se rapprocher de leurs racines palestiniennes et de réclamer justice.