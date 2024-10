Chronique d’une année tragique sous les bombes à Gaza (1/3)

J’essaie de raconter notre souffrance, de décrire notre colère, et de témoigner de l’horreur absolue, mais rien n’est évident dans ce contexte de violence, d’insécurité, de déplacement forcé, de famine et de souffrance. Cependant, parler des évènements terribles que nous avons vécus toute l’année est une mission à la fois très difficile et compliquée, mais passionnante et émouvante, notamment, parce que je vais parler d’un récit personnel.



Je vais évoquer mes angoisses, mes peurs, mes inquiétudes, ma colère, mes drames, ma volonté, ma patience, ma détermination, mes rêves et mes espérances pendant cette longue offensive horrible et sans précèdent, où les forces de l’occupation israélienne ont mené des opérations militaires et des attaques sanglantes contre la population civile, sous un déferlement de bombes qui a fait des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de blessés, en majorité des civils : femmes, enfants et personnes âgées… Sans oublier la destruction massive des habitations et des infrastructures civiles.



Nos compagnons du ciel ne sont plus les étoiles, ni la Lune vers qui nous levions nos regards animés d’ambitions et d’espoir ; ce ne sont désormais que les avions, les drones, les bombardements permanents, le brouillard, le rouge vif du sang, les explosions aussi ardentes que la chaleur du soleil et les éclats d’obus dans l’air, qui sont des coups de tonnerre ininterrompus rythmant notre quotidien.



Face à cette situation, mon cœur et mon esprit sont tiraillés sans arrêt, au point de ne plus savoir quoi penser ou quoi dire. Je souffre littéralement chaque instant. Je crie, je ressens la douleur qui envahit nos cœurs ainsi que nos visages. Comment pourrions-nous diminuer cette souffrance ? Nous n’avons même plus envie de manger, ni de boire ; nous n’arrivons pas à dormir. Nous sommes morts, cœurs et corps.