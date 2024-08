Psycho Sofia : « Mes sauts d’humeur deviennent routiniers et pénibles pour tout le monde » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 3 Août 2024 à 08:00





Je vous fais part de ma situation depuis l’enfance, et en tant que mère de trois garçons. C’est trop long à expliquer : j'ai subi sept ans attouchements sexuels de la part de la femme de mon oncle qui, pour moi à cette époque, étaient normaux. La distinction est difficile entre le bien et le mal. Vous avez peur, vous avancez à tâtons. J’en ai de vagues souvenirs. J’ai oublié puis c’est revenu pendant une période de Ramadan à l’âge de 13 ans. Donc vous gardez ça en vous, tout en sachant que votre mère vous trouve bizarre, comme si vous cachiez un secret.



Ensuite, j’ai eu des TCA (troubles des conduites alimentaires), une anorexie à l’âge de 17 ans. Je me suis mariée en 2004. C’est après que j’ai consulté un médecin car je pleurais sans raison donc j’ai pris des antidépresseurs que j’ai arrêtés suite à la première grossesse.



Aujourd’hui, j’ai 43 ans, mon mari ne me comprend pas, il prend les enfants et les sort et moi, je reste à la maison comme pour me protéger de quelque chose. Je fais le strict minimum comme activités du quotidien : ménage, repas, courses, aller chercher mon fils… Je ne suis pas sociable. Je vois toujours le mal, est-ce dû aux menstruations ? J’interprète chaque critique comme mauvaise et ne les supporte pas. Ces sauts d’humeur deviennent routiniers et pénibles pour tout le monde. Mon mari m’aide mais dans ma tête, c’est comme intrusif, je veux faire les choses toute seule.



J’avais un travail de 2006 à 2017 avec congé parental puis j’ai quitté mon poste. En 2022, j’ai travaillé avec mon voile puis j’ai démissionné car trop de pression. J’ai été voir une assistante sociale qui m’a conseillé de consulter un psychologue. Je suis sortie encore plus incomprise. Ce fut une grosse erreur de ma part car le conseil a été de se séparer. Mon mari veut que je travaille alors que je ne veux pas. Où est le bien-être de chacun ? J’aimerais avancer. Une femme voilée qui vous parle.

Lalla Chams En Nour, psychanalyste



Ce que vous exprimez indique qu’en effet vous avez besoin d’aide. Les abus de l’enfance laissent toujours des traces dans l’être abusé. Abuser d’un enfant, c’est une profanation, c’est en faire sa chose et lui rendre la vie difficile car l’on détruit ou l’on détériore sa capacité à aimer. On l’abîme dans ce qu’il a de plus précieux : sa confiance en l’humanité.



Ce serait utile de reparler de tout cela avec un psy, personne neutre et qui vous permettrait de vous libérer de ces ombres du passé qui pèsent sur vous au point de vous enfermer chez vous, de vous dissimuler et de ne pas prendre goût à la vie. Je peux vous assurer que ce n’est pas là un problème de menstruations. Votre âme a été malmenée, votre corps aussi, il y a des blessures, il vous faut les soigner les nommer, trouver la bienveillance qui vous a manqué pour retrouver votre légèreté.



Vous êtes dans votre quarantaine, il n’est nullement trop tard, et cela ne pourrait que faire du bien à votre mari et vos enfants qui doivent souffrir de votre état. Réapprenez à vous aimer, et vous parviendrez à mieux aimer ceux qui vous entourent.



