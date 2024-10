A la découverte d'un musée entièrement dédié à l'art et à la culture du soufisme en région parisienne

« Un Ciel intérieur »

« sélectionnés pour leurs liens et affinités avec les valeurs soufies et leur relation avec la pensée spirituelle et la contemplation »

« pour soutenir l'objectif du musée qui est d'encourager l'appréciation du soufisme ». « Chaque installation crée une opportunité unique de découvrir les mélodies, les rythmes et les expressions spirituelles soufies, renforçant ainsi la connexion globale aux œuvres du musée »

« Un Ciel intérieur », « une exploration intérieure métaphorique du corps, de l'âme et de l'esprit (le cœur) invite les visiteurs à se connecter symboliquement à la terre, au ciel et au cosmos, dans un mouvement ascendant vers leur propre ciel intérieur »,

« offre un espace de tranquillité et de méditation pour chaque visiteur ou lors d’événements ».

Son exposition inaugurale, invite les visiteurs de tous horizons à la découverte des œuvres de sept artistes contemporains internationaux. Leurs œuvres, qui se déploient sur les trois étages du musée, sont présentées en dialogue avec la collection permanente d'objets symboliques, décoratifs et usuels liés au soufisme répartis sur l'ensemble de l'établissement.Ces pièces - – environ 300 – proviennent en grande partie d'un prêt permanent des collections de MTO Shahmaghsoudi et ont été choisies, fait-on savoir.Avecpromettent les initiateurs du MACS MTOTM. La visite des espaces d'exposition (600 m2), installés dans un bel hôtel particulier du XIXe siècle face à l'île historique des Impressionnistes, se prolonge dans un jardin quiUne nouvelle sortie culturelle enrichissante à inscrire à l'agenda.Du 28 septembre 2024 au 6 avril 2025Musée d'Art et de Culture Soufis MTO6, avenue des Tilleuls – 78400 ChatouDu mercredi au vendredi / Samedi et dimanche11h – 18h / 10h – 18h