Un festival des arts sacrés à Mantes-la-Ville pour « rendre compte de la beauté autour du sacré »

« la ilaha illallah »

« emmener le public sur le toit du monde »

« un genre musical populaire en Inde et au Pakistan exprimant une dévotion soufie »

Vendredi 18 février, la chorale Saint Martin et son chef de chœur Michel Hilger proposeront des chants liturgiques catholiques. Cet ensemble participe activement à la vie paroissiale de la ville de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) en animant des cérémonies et autres événements locaux. En deuxième partie de soirée, l’ensemble Ranine Orchestra et Naziha Meftah proposeront un récital et un concert ancrés dans la culture magrébine. Issus de différents pays (Belgique, Maroc, Turquie et Iraq), les musiciens qui composent Ranine Orchestra mélangent influences et expériences diverses : jazz, classique, orient.Samedi 19 février, l’ensemble Dervish Spirit ouvrira la soirée. Il est constitué de musiciens et de disciples de la voie soufie Naqshbandi. Enris Qinami et les disciples naqshbandis ont mis en musique la traditionnelle répétition de la formulequi, selon les soufis, est la traduction universelle de la quête humaine d’Absolu. Le spectacle mélange le mode concert, qui est une expression, et le sama’, la danse giratoire des derviches tourneurs . Après la pause buffet, des chants populaires et spirituels du Maghreb s'élèveront au-dessus des têtes.Dimanche 20 février, le groupe Phasa Band se produira en fin d’après-midi. Ses membres chantent des chansons traditionnelles bouddhistes en s’appuyant sur des instruments tels le dranyen, le yanchen et le pin anglais pour. Suivront des chants populaires et spirituels du Maghreb. Après la pause buffet, les spectateurs pourront découvrir le qawwali,. La programmation est riche ; tout le monde y sera le bienvenu !Le Festival des arts sacrés se tiendra dans l'espace culturel Jacques Brel, 21 rue des Merisiers, à Mantes-la-Ville. Pour en savoir plus. Lire aussi :