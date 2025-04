Le pape François, un homme de paix au regard lucide sur les dérives spirituelles qui inspire les musulmans

« La maladie de se croire "immortel", "immunisé" ou même "indispensable" »

« une curie qui ne fait pas son autocritique, qui ne se met pas à jour, qui ne cherche pas à s’améliorer, est un corps malade. »

« La maladie de la mauvaise coordination, lorsque les membres perdent la communion entre eux et que le corps perd sa fonctionnalité harmonieuse. »

« La maladie de l’Alzheimer spirituel »

« l’on constate chez ceux qui ont perdu le souvenir de leur rencontre avec le Seigneur »

« construisent autour d’eux des murs et des habitudes en devenant toujours plus esclaves des idoles qu’ils ont sculptées de leurs propres mains. »

« La maladie de la rivalité et de la vaine gloire, lorsque l’apparence, la couleur des vêtements et les signes d’honneur deviennent le premier objectif de la vie. »

Dans un discours prononcé en 2014, le pape François a dénoncé 15 « maladies spirituelles » affectant l’Église catholique. Malheureusement, certaines de ces maladies concernent aussi des institutions musulmanes. D’où l’importance de se remettre en question et de faire un travail d’autocritique sincère pour progresser dans la spiritualité et la bonté.Voici trois de ces critiques particulièrement pertinentes et qui retiennent toute mon attention :Critique n°1 :, carCritique n°5 :Critique n°6 :queou de ceux quiCritique n°7 :Et si nous aussi, musulmans, faisions preuve de sagesse et d’esprit critique lorsque nous étudions et pratiquons notre religion ? Mes condoléances les plus sincères à toute la communauté catholique.*****est membre correspondant de l’Académie de Nîmes (société savante), imam, théologien et aumônier référent des hôpitaux de l'Hérault. Il est consultant aux affaires théologiques et bioéthiques du culte musulman des hôpitaux de la région Occitanie.Lire aussi :