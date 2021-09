« La fraternité est plus forte que le fratricide » : ce qu'il faut retenir du voyage historique du pape François en Irak

« Au cours de la rencontre, la discussion a tourné́ autour des grands défis auxquels l’humanité́ est confrontée à notre époque et le rôle de la foi en Dieu Tout-Puissant et ses messages, et le respect des nobles valeurs morales pour les surmonter »

« Son Eminence a indiqué́ le rôle que les grands chefs religieux et spirituels devraient jouer pour endiguer ces tragédies. Ce qu’on espère d’eux est qu’ils encouragent les parties concernées ‒ en particulier les grandes puissances ‒ à privilégier la raison et la sagesse et à rejeter le langage de la guerre, de ne pas favoriser leurs intérêts particuliers aux droits des peuples à vivre dans la liberté et la dignité. (…) Il a également souligné l’importance de consentir des efforts pour consolider les valeurs d’harmonie, de coexistence pacifique et de solidarité humaine dans toutes les sociétés, sur la base de la protection des droits et le respect mutuel entre adeptes de différentes religions et mouvements intellectuels. »

« les concitoyens de confession chrétiennes (vivre) comme tous les Irakiens dans la sécurité et la paix et dans le plein respect de leurs droits constitutionnels »

« une partie du rôle joué par l’autorité́ religieuse chiite pour les protéger, eux et le reste de ceux qui avaient subi des injustices et des préjudices durant les événements des années passées, en particulier durant la période au cours de laquelle les terroristes s’étaient emparées de vastes territoires de plusieurs provinces irakiennes et y ont commis d’infâmes exactions criminelles »

« l’importance de la collaboration et de l’amitié entre les communautés religieuses afin qu’en cultivant le respect réciproque et le dialogue, on puisse contribuer au bien de l’Irak, de la région et de l’humanité entière »