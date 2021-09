« Vous êtes tous frères »: les enjeux du voyage historique du pape François en Irak

« Califat »

Tout d’abord, qui sont les chrétiens que le pape va rencontrer ? À l’instar du reste du Proche-Orient, l’Église catholique en Irak s’articule en différents rites. Cette singularité est le fruit d’un passé compliqué, que nous avons résumé dans un bref guide. La plupart des fidèles appartiennent aujourd’hui à la communauté chaldéenne (de tradition syro-orientale) et latine. L’article du cardinal Sako retrace l’histoire tourmentée de l’Église chaldéenne dont il est le patriarche depuis 2013. Cette Église est une branche de l’Église de l’Orient, dont les racines remontent au 1er siècle de l’ère chrétienne et qui, au Moyen-Âge, fit preuve d’un dynamisme missionnaire atteignant jusqu’à la Chine, avant que la conquête mongole l’oblige à se replier en Haute Mésopotamie, notamment dans la plaine de Ninive, où le pape se rendra le 7 mars.Victimes du premier génocide du XXe siècle (Sayfo, aujourd’hui oublié), les Églises syriaque et chaldéenne ont été de nouveau agressées pendant les années terribles du, comme le raconte le reportage sur cette tragédie que Maria Laura Conte a réalisé sur le vif. On sait qu’après avoir opéré un nettoyage religieux, la fureur de Daech s’est acharnée à Mossoul contre tout ce qui témoignait d’une véritableC’est justement pour cette raison que sont particulièrement précieuses les images, recueillis par Amir Harrak, de ce patrimoine presque complètement perdu. Si le processus de reconstruction des bâtiments est bien en cours, il sera beaucoup plus ardu de restaurer la dimension humaine et guérir les blessures infligées par ce nouveau génocide. C’est le sujet d’un entretien avec l’archevêque chaldéen de Mossoul : la priorité pour lui est de sauver à la fois les êtres humains et leur culture.Cependant, comme le rappelle la chercheuse irakienne Amal Marogy (en anglais) en puisant dans la mémoire de sa famille, cela ne pourra pas se faire sans pardon, caret implique tous les chrétiens sans distinction. Cet œcuménisme du sang (pour utiliser une expression chère au pape François) est crucial également pour le rapprochement avec les Églises orthodoxes orientales et les communautés évangéliques. La dimension du martyre sera présente dès le début du voyage papal : le premier jour se conclura en effet par un moment de prière dans la cathédrale syro-catholique de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Bagdad, qui fut le théâtre en 2010 d’une attaque meurtrière d’al-Qaïda, rappelant que les fléaux du jihad et du fanatisme religieux précèdent la montée en puissance de Daech. Les 48 chrétiens qui ont perdu leur vie lors de l’attaque, parmi lesquels un enfant non né et un bébé de trois mois, ont été proclamés serviteurs de Dieu en octobre 2020 après la conclusion de la phase diocésaine du procès de canonisation.