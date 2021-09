En Irak, le pape François a « redonné confiance en un peuple qui tient à se reconstruire par lui-même »

« Le pape a donné aux Irakiens la conscience que leur pays méritait mieux que ce qu’il a vécu depuis 40 ans »

Si le pape a choisi de se rendre dans ce lieu meurtri par la violence, c’est aussi pour montrer « non seulement aux chrétiens d’Irak » mais aussi « à l’ensemble du peuple irakien » qu’il reconnaissait la douleur de son histoire, explique le directeur général de L’Œuvre d’Orient. « Ce type de message ne transformera pas l’Irak en cinq minutes mais je crois qu’il a redonné aux Irakiens la conscience que leur pays méritait mieux que ce qu’il a vécu depuis 40 ans. »



Ainsi, c’est en se faisant le porte-voix d’une invitation au changement que le pape est parti à la rencontre d’une population qui a d’abord peiné à réaliser sa présence avant d'être saisi par l'enthousiasme. « A Mossoul, j’ai constaté l’absence d’attente et puis, tout d’un coup, la compréhension. La compréhension que le pape qu’ils voyaient à la télévision était là, dans la rue d’à côté » , rapporte Olivier Poquillon, soulignant que la prière « très émouvante » du pape, dans les ruines d'une église millénaire, en faveur de « toutes les victimes des guerres » a particulièrement marqué la population musulmane, qui représente la majorité des habitants de Mossoul.



« Il est descendu de sa voiture malgré ses problèmes de jambes et est allé bénir des petits enfants qui sortaient des décombres » , témoigne encore le prêtre dominicain. Un geste qui n’est pas passé inaperçu et qui montre à quel point le pape tenait à se rapprocher des plus vulnérables sans distinction d’appartenance religieuse. « Ces vieux, ces femmes, ces enfants étaient très touchés que cet homme protégé par les forces antiterroristes (...) descende et viennent jusqu'à eux. Je crois que la prière à Mossoul représentait vraiment cela : le pape est venu au cœur de la souffrance insuffler un message d’espoir » , souligne Olivier Poquillon.