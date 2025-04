Le déplacement forcé des Palestiniens à Gaza, un désastre dans des conditions inhumaines

L’armée d’occupation, qui auparavant laissait 24 heures aux déplacés pour se préparer à évacuer, ne leur donne aujourd’hui que six heures pour s’organiser. Les habitants sont prévenus par Internet (quand il y a du réseau) ou au moyen de tracts et de flyers largués depuis des avions, ce qui provoque des scènes de panique dans la population. Les gens ne prennent qu’un petit sac, leur tente, un matelas et fuient en laissant tout le reste derrière eux. Hommes, femmes, vieillards, enfants, ils sont obligés de partir à pied dans les rues défoncées pour se rendre dans un autre quartier où ils ne seront pas en sécurité quand même.



De plus, il n’y a plus de voiture, plus de camion, plus aucun moyen de déplacement à Gaza. Et s’il y en avait encore, il n’y a plus d’essence. Les habitants, vieillards, hommes, femmes, enfants, sont obligés de marcher 5 ou 10 km dans les rues défoncées. Ils ne peuvent rien transporter et laissent tout derrière eux.



Pour la plupart, ils n’ont plus d’argent car, pendant la trêve, ils sont retournés chez eux et ont dépensé leurs dernières économies pour essayer de réparer leurs maisons détruites ou acheter des panneaux solaires.



Aujourd’hui, Rafah, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza, est presque vide. Ses 130 000 habitants ont été obligés d’évacuer pour trouver refuge à Khan Younes. Au nord, la ville de Gaza abrite aujourd’hui 1,4 million habitants. Elle abrite 300 000 déplacés qui viennent de Beit Hanoun, Jabalia et Beit Lahia.



A cette situation inhumaine s’ajoutent, depuis le 2 mars, la fermeture de tous les passages et la non-entrée des aides humanitaires. Il n’y a pas d’endroit prévus pour accueillir les déplacés qui ont fui les bombardements intensifs. Sans aide ni assistance, les déplacés sont obligés de vivre à 20 ou 25 par tente, dans des conditions inhumaines.



On sent la colère et la tristesse. Les ordres d’évacuation deviennent toujours plus fréquents. Il n’y a aucun endroit sûr à Gaza.