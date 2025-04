Frantz Fanon - Gaza : accomplir sa mission ou la trahir, l’humanité face à elle-même

« espace vital »

« épuration »

« pacification par la force »

« Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l’accomplir ou la trahir. »

Les Damnés de la Terre

Pourquoi ce silence en France ? Pourquoi cette frilosité à nommer les choses ? Une presse qui tait les crimes devient la plume des bourreaux. Une intelligentsia qui évite le sujet par confort ou peur participe à la déshumanisation. Une génération d'artistes qui se tait se rend complice d'un effacement.Nous devons parler au peuple israélien : vous ne pouvez pas, en tant que société, rester silencieux ou soutenir de telles atrocités. Car l'histoire jugera. L'histoire retiendra que vous avez repris à votre compte des concepts d', d', de— ceux-là mêmes qui ont justifié les crimes les plus atroces du XXe siècle.Aucune violence ne garantira la pérennité d'Israël. Seule la justice, la reconnaissance du droit de l'autre à exister, et une paix fondée sur l'égalité le permettront.Nous sommes les enfants de Solitude, de Nelson Mandela, d'Aimé Césaire, de Fatima Karibangwe, de Rosa Parks, de Harriet Tubman, d'Ilan Papé, de Malcolm X, de Martin Luther King et de toutes celles et ceux qui, face à l'injustice, se sont levés, parfois seuls, parfois à mains nues. Leur héritage n'est pas un passé figé : c'est une responsabilité vivante.Notre mission est aujourd'hui claire : mettre des mots sur l'horreur, dire le nom du génocide, et défendre, coûte que coûte, l'idée même d'humanité et reconnaître la Palestine.*****, ancien élu socialiste de Marseille, est président du Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN).est deuxième adjointe des quartiers nord de Marseille, chargée de la solidarité, de l'écologie populaire et de la lutte contre les exclusions.