Le CFCM dénonce « l’exécution filmée » des secouristes de Gaza par Israël

« Ces actes de barbarie révèlent une nouvelle fois l’inhumanité d’un conflit qui ne semble connaître aucune limite »

« terroristes »

« comme tant d’autres auparavant, ne peut suffire à masquer l’atrocité des faits »

« Dans tout autre contexte, en tout autre lieu que Gaza, un tel massacre aurait suscité une mobilisation internationale immédiate. Hélas, les crimes contre les civils palestiniens semblent aujourd’hui banalisés, invisibilisés, et trop souvent relégués au silence dans les médias internationaux »

« la déshumanisation du peuple palestinien atteint un seuil alarmant, rappelant les heures les plus sombres de notre histoire commune »

« La juridiction internationale demeure l'ultime rempart. Elle doit, plus que jamais, faire preuve de courage et de constance pour faire respecter le droit international, préserver la dignité humaine, et traduire en justice les auteurs de crimes de guerre »

« à ne pas détourner le regard. La vérité, la justice et la mémoire des victimes l’exigent »

