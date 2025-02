Gaza : Après un mois de trêve, incertitude, inquiétude et espoir avec des jeunes plus impliqués

L'éducation, un enjeu essentiel

Un autre élément à relever, c’est l’importance de l’éducation. Les Palestiniens ont compris que l’éducation est un enjeu, un signe d’espoir et une forme de résistance par la non-violence.



Pendant l’offensive horrible, les centres éducatifs et les écoles avaient été transformés en centre d’accueil. Malgré les bombardements et les risques, les enfants suivaient les cours dans des tentes.



Aujourd’hui, 45 écoles et centres éducatifs (niveau primaire, collège et lycée) se vident. Les gens qui s’y étaient réfugiés retournent habiter dans ce qui reste de leur maison ou s’installent sous tente pour permettre la réparation des bâtiments.



En un mois, plus de 37 nouveaux centres éducatifs ont été ouverts partout dans la bande de Gaza, à côté des ruines et des décombres.



On peut dire qu’aujourd’hui, 85 % des élèves sont inscrits et ont repris les cours en attendant la reconstruction de leurs écoles. En ce qui concerne les universités (13 grandes universités ont été détruites complètement et 25 autres universités, collèges et facultés ont été visés et détruits partiellement), des cours en ligne sont donnés grâce au soutien des collègues de Cisjordanie.



C’est vrai qu’il a y toujours des problèmes d’électricité et de liaison internet mais 73 % des étudiants de Gaza suivent maintenant des cours et passent leurs examens virtuellement. En Palestine, les familles ont la volonté d’envoyer les enfants à l’école et d’encourager les jeunes à aller à l’université, même si, trois-quatre ans plus tard, ils risquent de se retrouver au chômage. La formation et l’éducation ont une grande valeur à leurs yeux.