Gaza : après la trêve, rien ne semble changer pour les Palestiniens, mais le rôle des femmes n'est plus la même

Lina, 23 ans, est ingénieure diplômée. Elle relève que de nombreuses femmes travaillent comme elle, en tant que bénévoles dans les hôpitaux, les centres médicaux, les cliniques, les organisations internationales et les associations locales. Leur rôle est très important.Aujourd’hui, les femmes ont le respect et l’admiration des hommes, notamment des jeunes. Pendant les déplacements, les hommes prennent soin d’elles et de la famille, portent les bagages et les meubles. On assiste à un partage des responsabilités différent et ça, c’est nouveau. Le courage et la détermination dont font preuve les femmes est extraordinaire.Shadia, 67 ans est mère et grand-mère. Elle m’a parlé de ses petits-enfants qui viennent chez elle chercher tendresse et réconfort après chaque attaque sanglante, chaque bombardement. Elle aussi observe une nouvelle reconnaissance du rôle de la femme par les jeunes.Auparavant, les jeunes filles sortaient de chez elles pour aller au lycée ou à l’université puis rentraient à la maison s’occuper du ménage et aider leur mère. Ce n’est plus possible maintenant, les bâtiments scolaires ayant été en grande partie détruits. Ainsi, pour ne pas rester coincées à la maison toute la journée, elles sortent et prennent des rôles qui n’étaient pas les leurs auparavant.