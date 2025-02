« la Côte d’Azur du Moyen-Orient »

Faire de la bande de Gaza, mais sans les Palestiniens, c’est le projet fou évoqué par Donald Trump au cours d’une conférence de presse organisée mardi 4 février avec Benjamin Netanyahou lors de sa visite à Washington. Le président américain voit même unede l'enclave palestinienne par les Etats-Unis, présentant cette proposition comme. Une idéepour le chef du gouvernement israélien et ses soutiens, une offense pour les Palestiniens qui nie leurs droits inaliénables et plaide pour un nettoyage ethnique de Gaza selon de nombreux experts du droit international.De nombreux pays et dirigeants ont rapidement dénoncé la proposition américaine. L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a vivement dénoncé, jeudi 6 février, les déclarations du président américain Donald Trump appelant à déplacer le peuple palestinien hors de la bande de Gaza Elle a, par ailleurs condamné le soutien américain, a-t-elle ajouté.L'OCI a exprimé. Elle soutient tout plan visant à un cessez-le-feumais également au, au, à une, àet àFace à l'arrêt du financement de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), l'OCI a enfin renouvelé son soutien indéfectible à l’organisation onusienne en raison dequi fait d’elleL'Egypte et la Jordanie, parmi nombre de pays musulmans, ont condamné la proposition de Donald Trump visant à déplacer les deux millions de Palestiniens hors de Gaza.a fait savoir, mercredi 5 février, le ministère des Affaires étrangère saoudiens, affirmant que sa position esta fait part le Quai d'Orsay mercredi 5 février. La FranceLire aussi :