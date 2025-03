Gaza – Et si nous n'étions plus des Hommes ?

Le ciel de Gaza est encore en flammes. Nuit après nuit, les bombes pleuvent, implacables, sur un peuple piégé dans un territoire transformé en cimetière à ciel ouvert. Dernièrement, plus de 400 enfants, femmes et hommes ont été arrachés à la vie en quelques heures, non pas par accident, non pas par malheur, mais par une décision consciente, une volonté criminelle. Benjamin Netanyahou, poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, orchestre, sans honte, l’élimination d’un peuple sous prétexte de sécurité.Mais quelle sécurité justifie l’extermination de familles entières ? Quel État de droit peut légitimer la famine comme arme de guerre, priver d’eau et de nourriture ceux que l’on bombarde déjà sans relâche ? Ce n’est plus une guerre, c’est un massacre. Un crime méthodique, implacable, qui s’ajoute à la longue liste des ignominies qui ont marqué l’histoire de l’humanité.Et face à cela, que fait le monde libre ? Que font les démocraties qui se prétendent civilisées ? Rien. Elles détournent le regard, elles invoquent des règles qu’elles ne respectent que lorsque cela les arrange. Si nous n’intervenons pas, si nous laissons faire, alors nous acceptons que le droit international ne soit qu’un outil malléable, une arme au service des plus vils de l’humanité. Nous admettons que les lois de la guerre ne sont qu’un mirage, un mensonge que l’Occident se raconte pour masquer sa lâcheté.