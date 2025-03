« refus répété du Hamas de libérer (les) otages »

En violation avec l'accord de cessez-le-feu, Israël a mené dans la nuit de lundi 17 au mardi 18 mars, en plein mois du Ramadan, des frappes d'une ampleur sans précédent sur la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur de la trêve en janvier. Plus de 400 personnes ont été tuées, selon la Défense civile du territoire palestinien. Ce sont pour la plupart des enfants, des femmes et des personnes âgées, a fait savoir la Défense civile de Gaza.Le Premier ministre Benyamin Netanyahou, qui a obtenu l'aval de l'administration américain pour commettre ces attaques a prétexté leetLe Hamas, qui accuse Israël d'avoir décidé deles otages encore en vie, estime aussi que le chef du gouvernement israélien reprend sades Palestiniens dans laquelle il se sert comme d'uneface à ses problèmes politiques., a déclaré à l'AFP Sami Abou Zouhri, un des dirigeants du Hamas. Plusieurs de ses responsables du mouvement islamiste palestinien ont été tués au cours des derniers raids.Les familles d'otages israéliennes ont condamné des frappes qui mettent en danger la vie de leurs proches. Plusieurs chancelleries à travers le monde ont vivement condamné les attaques dont la France, qui demande unde frappes qui. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est aussi déclaré, appelant Israël à respecter la trêve. Celui-ci est, dans les faits, violé depuis début mars avec le blocage par Israël de l'aide humanitaire et de l'approvisionnement en électricité de l'enclave palestinienne.Ces décisions sont unanimement condamnées par les ONG, horrifiées cette fois par la nouvelle offensive., a fait savoir Care France mardi 18 mars. Mais l'armée israélienne ne compte pas s'arrêter à ces seules frappes, déclarant son offensive durera. Elle a d'ailleurs ordonné ce mardi à la population de Gaza d'évacuer les zones frontalières.