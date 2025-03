Sur le vif A Gaza, Israël accusé par l'ONU de commettre des « actes génocidaires » Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 14 Mars 2025 à 02:00





« systématiques » d'Israël contre la santé sexuelle et reproductive dans la bande de Gaza sont des « actes génocidaires » . Telles sont les conclusions accablantes rendues jeudi 13 mars par la Commission d'enquête de l'ONU, une instance indépendante créée par le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies en mai 2021 pour enquêter sur les violations du droit international en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés.



Selon une convention de l'ONU de 1948, cinq types d'actes peuvent être considérés comme constitutifs d'un génocide et deux d'entre eux ont été commis à Gaza selon la commission : les « mesures visant à entraver les naissances » et la « soumission intentionnelle » d'un groupe à des conditions d'existence « devant entraîner sa destruction physique » . « Les autorités israéliennes ont en partie détruit la capacité des Palestiniens à Gaza – en tant que groupe – à faire des enfants, à travers la destruction systématique des soins de santé sexuelle et reproductive » , a-t-elle signalé.



D’une manière générale, Israël est accusée d'avoir de plus en plus recours à la violence sexuelle et à d’autres formes de violence fondée sur le genre à l’encontre des Palestiniens dans le cadre d’un effort plus large visant à saper leur droit à l’autodétermination.



« Nous n'avons pas conclu à un génocide. Nous avons identifié un certain nombre d'actes qui constituent les catégories d'actes génocidaires au regard de la loi. Nous n'avons pas encore examiné la question de l'objectif génocidaire » , a fait savoir Chris Sidoti, avocat australien spécialiste des droits humains et membre de la commission. Mais « nous serons bientôt en mesure de traiter de manière exhaustive la question du génocide » . Une question qui a été tranchée par plusieurs ONG dont



La publication du rapport de la Commission d'enquête de l'ONU intervient à l'heure où la bande de Gaza est de nouveau confrontée à de graves mesures de rétorsion des autorités israéliennes consistant à bloquer l'aide humanitaire et l'électricité. Cette situation a fait réagir nombre d'ONG. « Par leur silence, les alliés d'Israël ignorent délibérément cette grave violation du droit international humanitaire et banalisent ces actions. (...) Cette instrumentalisation de l’aide humanitaire qui s'apparente à une punition collective, doit cesser immédiatement » , plaide Médecins sans frontières (MSF).



