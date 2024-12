Les Palestiniens de Gaza sont « victimes d'un génocide » : les conclusions accablantes d'Amnesty International

Les autorités israéliennes « ont commis et commettent toujours des actes interdits par la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, dans l’intention spécifique de détruire physiquement la population palestinienne de Gaza », « que ce soit parallèlement à son objectif militaire d’élimination du Hamas ou comme moyen d’y parvenir » , affirme Amnesty. En se fondant sur des critères définis par la Convention des Nations unies sur le génocide, Amnesty explique que ces dernières « se sont notamment rendues coupables de meurtres, d’atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale des personnes, et de soumission délibérée des Palestiniens et Palestiniennes de Gaza à des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique. Depuis plus d’un an, la population palestinienne de Gaza a été déshumanisée et traitée comme un groupe de sous-humains ne méritant pas le respect de ses droits fondamentaux, ni de sa dignité » .



Plus de 44 000 personnes ont été tuées en une année, selon le ministère de la Santé à Gaza, un chiffre qui « sous-estime le nombre de victimes réelles » car il ne prend pas en compte les personnes disparues, celles qui se trouvent encore parmi les décombres et les celles décédées à cause de la famine, de l’eau insalubre ou par faute d’accès aux soins de santé, indique Amnesty. 60 % des victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. « De tous les conflits du XXIe siècle, l’offensive de l’État d’Israël sur Gaza est celle qui a causé le nombre le plus élevé de morts de journalistes, de personnels de santé et d’humanitaires en un temps aussi court » , dénonce également l’ONG.



Après les meurtres et les actions causant la mort, les « atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe » sont un deuxième acte constitutif d’un génocide. Pas moins de 98 000 blessés ont été recensés. Pour nombre d’entre eux, ces blessures sont « irréversibles » . « L’ampleur des attaques israéliennes n’a pas seulement contribué à blesser irrémédiablement les corps. Les esprits sont aussi durablement meurtris. Derrière chaque vie décimée, il y a des familles endeuillées et traumatisées » , fait-on savoir.