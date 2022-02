Palestine : Amnesty dénonce « un système d’apartheid » institué par Israël

« L’Apartheid commis par Israël à l’encontre des Palestiniens. Un système cruel de domination et un crime contre l’humanité. »

« la mise en place par Israël, à travers des lois et des politiques discriminatoires, d’un système d’oppression et de domination institutionnalisé à l’encontre du peuple palestinien

« Si ces violations sont plus fréquentes et plus graves dans les territoires palestiniens occupés (TPO), elles sont également commises en Israël et à l'encontre des réfugiés palestiniens présents dans des pays tiers »

« traiter les Palestiniens comme des êtres humains, en leur accordant l’égalité des droits et la dignité ».

« Tant que ce ne sera pas le cas, la paix et la sécurité resteront hors de portée des populations israéliennes et palestiniennes »

« la réaction internationale face à l’apartheid ne doit plus se cantonner à des condamnations génériques et à des faux-fuyants. Il faut nous en prendre aux racines du système, sans quoi les populations palestiniennes et israéliennes resteront piégées dans le cycle sans fin des violences qui a anéanti tant de vies. »

« regarder la réalité en face »

A l’issue d’un travail de recherche minutieux de quatre ans, Amnesty a rendu public début février un rapport accablant dans lequel l’ONG documente»., ajoute Amnesty, qui appelle Israël à démanteler le régime d’apartheid et ainsi à, estime Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty. Par ailleurs,Le rapport d’Amnesty, rejeté sans surprise par les autorités israéliennes, vient conforter les conclusions de plusieurs organisations de défense des droits humains dont celles de [B’Tselem Comme Amnesty, l’ONG israélienne avait alors appelé en janvier 2021 les décideurs comme l’opinion publique àen dénonçant la mise en œuvre de l’apartheid.Lire aussi :